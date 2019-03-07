Kadınların adayı Gülay Yedekci Taksim’de!

Kadınlara saygı duyulmasını istediklerini vurgulayan Gülay Yedekci, basına bir açıklama yaparak şunları dile getirdi;

“Biz kadınlar istiyoruz ki, hayatın her alanında olalım. Biz kadınlar bizi yönetenlerden, siyasetçilerden eşitlik hakları konusunda daha net ve daha kararlı vizyon ortaya koysun ve örnek olsun istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz? Sadece kadına saygı istiyor ve varız diyoruz. Coğrafyamızda kadına ve sağlık çalışanlarına maalesef şiddet çok artmıştır. İstatistiklere baktığımızda 2017'de 409 kadınımız bir yakını tarafından öldürülmüştür. Yine istatistiklerde kadınlarımızın yüzde 36'sı hayatlarında bir dönem şiddet gördüklerini söylemişlerdir. Kadına şiddet maalesef ülkemizde azalmıyor tam tersine artıyor. OECD ülkeleri arasında kadına şiddet konusunda en kötü durumda olan ülkeyiz. Yargının, emniyetin, tüm ülke yönetiminin bu konuda sıfır tolerans mesajını çok net vermesi ve uygulaması gerekmektedir. Ülkemizde okuryazar olmayan nüfusun %85'i maalesef kadındır. Kızlarımıza eğitim hakkı konusunda daha büyük seferberlik yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Kadınlarımızın bir kısmı maalesef sosyal hakları olmadan çalışmaktadır. Bu konu hakkında devlet büyüklerimiz ciddi bir politika oluşturmalıdır.

Kadının mağduriyetleri saymakla bitiremeyiz. Kadına şiddeti önlemenin yolu cezaların kesin yaptırımlarının olmasıdır. En önemlisi de iyi halin kaldırılması gerekmektedir. Biz kadınlar çok okumalı, araştırmalı en önemlisi de sorgulamalıyız. dayanışma göstermeliyiz. Daha iyisini yapmaya uğraşmalı yönümüzü ilime, bilime dönmeliyiz. Yenilikçi olmalıyız. Her zaman doğrunun ve iyiliğin yanında olmalıyız” dedi.

İstiklal caddesi boyunca kadınların da ilgiyle karşıladığı Yedekci, erkeklere de eşlerine götürmeleri için karanfil vererek kadınların kıymetinin bilinmesi yönünde söz aldı.