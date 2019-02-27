Kadınsız kadın paneli!

Kepez Belde Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle “Kepez’de kadın olmak” isimli bir panel düzenliyor. Beldeki siyasi adayların, kadınlara nasıl hizmet edeceklerini anlatacağı panele CHP Kepez Belediye Başkan adayı Birol Arslan, AKP Kepez Belediye Başkan adayı Alper Altınok, MHP Kepez Belediye Başkan adayı Serkan Ön, DSP Kepez Belediye Başkan adayı Erhan Özel ve Bağımsız Kepez Belediye başkan adayı Gökhan Bayram katılacak. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Şahin yaparken açılış konuşmasını Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan gerçekleştirecek.

KADINLARA SESLENİYORUM, NEDEN ADAY OLMUYORSUNUZ?”

Panelde, konuşmacılar arasında hiç kadın olmaması dikkat çekti. Bir çok vatandaş sosyal medya hesaplarından konu hakkında paylaşım yaparak ilgililere tepki gösterdi. Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, tepkilere ilişkin açıklamada bulundu. Belediye toplantı salonunda kameralar karşısına geçen Mutan, yaşanan sorunun kadın aday olmamasından kaynaklandığını belirterek: “8 Mart’ta neden 5 tane erkek konuşmacı var diye eleştirenler var.

Bunlar belediye başkan adayları olarak kadınlara nasıl hizmet edeceklerini anlatmalarını istedik. 5 tane erkek aday var da neden bir tane kadın yok? Kadınlara sesleniyorum neden aday olmuyorsunuz? 8 tane kadın muhtar adayımız var onlara da söz vereceğiz. Biz her 8 Mart’ta belediye olarak bir şey yapıyoruz.” dedi.