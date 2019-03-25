Kadir Albayrak kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Kadir Albayrak kaç yaşında?

31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Tekirdağ belediye başkan adayı için CHP yeniden Kadir Albayrak’ı gösterdi. Mevcut Tekirdağ belediye başkanı olan Kadir Albayrak hakkındaki araştırmalar da seçime kısa bir süre hız kazandı. Peki, CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Kadir Albayrak kimdir? Kaç yaşında?

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KADİR ALBAYRAK KİMDİR?

CHP’nin Tekirdağ teşkilatında uzun yıllardır görev alan Kadir Albayrak, 2014 yılında bu yana Tekirdağ Belediye başkanlığı yapıyor. 18 Şubat 1949 yılında Tekirdağ’da doğan Kadir Albayrak ilk, orta ve lise eğitimini de Tekirdağ’da tamamladı.

Üniversite öğrenimini 1971 yılında kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü ile devam ettiren Kadir Albayrak sonrasında Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuvar şefi, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yıl da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

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