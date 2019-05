Kadir Geceniz mübarek olsun! Farklı ve anlamlı kandil mesajları

En anlamlı ve en farklı kandil mesajlarını haberimizden seçerek iftarın hemen ardından sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Böyle mübarek günlerde karşımızdaki kişiyi mutlu etmek oldukça önemlidir. Siz de çeşitli sosyal medya ortamlarından sevdiklerinize en anlamlı kandil mesajlarını göndererek onları mutlu edin.

EN ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir Geceniz hayırlı olsun.

Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir Geceniz hayırlı olsun.

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir gecen mübarek olsun!

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarin kadar yakin, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle Kadir Geceniz Mübarek olsun.

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar?

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.