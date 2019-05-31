Kadir Gecesi mesajları | İşte en güzel resimli Kadir Gecesi ve cuma mesajları

Arınma, af ve bağışlanma gecesi olarak da ifade edilen Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Allah’ın kullarına rahmet, merhamet ve mağfiret sunacağı bu kutsal gecenin feyzinden yararlanacak Müslümanlar, bu önemli günü sevdikleriyle paylaşmak için Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı resimli Kadir Gecesi ve cuma mesajları…

KADİR GECESİ MESAJLARI 2019

Gel ey Muhammed bahardir, dualar ardinda sakli, aminlerimiz vardır Hacdan döner gibi, Beraat”tan iner gibi gel gel Bekliyoruz yillardir Kadir Geceniz mübarek olsun

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi”nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla”ya sunacağı ve O”nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

Kadir geceniz mübarek olsun Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin…

Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece.Kadir Geceniz kutlu olsun.

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.Kandiliniz Kutlu olsun.