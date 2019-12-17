Kafası demir kapıya sıkışan çocuk feci şekilde can verdi

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yolgeçen Mahallesi’nde bir çiftlikte bekçilik yapmaya başlayan Halid El Mahmut, eşi ve iki çocuğunu da yanına aldı.

ANNESİNE SESİNİ DUYURAMADI

El Mahmut bugün öğle saatlerinde büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı. Baba oğul çıkış yaparken çiftliğin otomatik demir kapısı sonuna kadar açıldı. Kapının kenarında oynayan bekçinin küçük oğlu Ömer, otomatik kapı kendi kendine kapanmaya başlayınca kafasını demir korkuluk ile otomatik kapı arasına sıkıştırdı. Annesinin evde bulaşık yıkadığı için sesini duyuramadığı beş yaşındaki Ömer feci şekilde hayatını kaybetti.

Olayın fark edilmesi üzerine çağrılan sağlık ekipleri çocuğunun cansız bedenini adli tıp morguna götürdü. Anne ve babanın kapının önünde ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı. (İHA)