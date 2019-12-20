Kaftancıoğlu, gönüllü korumalarıyla buluştu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polislerinin, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla hiç bir gerekçe gösterilmeden geri çekilmesinin ardından bir grup emekli polis, CHP genel merkezine ve İstanbul İl Başkanlığı’na dilekçe göndererek Kaftancıoğlu’nu korumak için gönüllü olmuştu.

Pol-Der üyesi emekli polisler, yaptıkları başvurunun ardından kamuoyuna “Hiçbir karşılık, çıkar ve menfaat beklemeden CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu korumaya onu koruma görevini yapmaya hazırız” açıklamasını yapmışlardı.

“LİYAKET YOK EDİLDİ”

Kaftancıoğlu, emekli polisler için gerçekleştirdiği konuşmasında şunları ifade etti;

* Özellikle 17 hatta son 25 yıldır bu devlette halka hizmet konusunda birçok şey yok edildi. En önemlisi de liyakat. Devletin halka hizmet etme anlayışı dediğimiz şey o kadar çok yok edildi ki, sizleri ve beni duygulandıran aslında birbirimizi korumanın ötesinde görevimiz gereği yapmamız gereken ve liyakat esaslı birçok şeyin aslında ortadan kalkmasıdır.

* Sizler devletin polisi olarak bulunduğunuz yerde görevinizi Ali'yi, Veli'yi korumak için yapmadınız. Canan için de yapmadınız. Siz, devletin size verdiği yetki ve görevle halkın çıkarı olan bir konuda, halkı korumak için liyakat sistemine uygun bir şekilde görevinizi yaptınız. Sizleri ve sizin gibi düşünenleri de değerli kılan en önemli şey bu.

* Sizin yaklaşımınız benim için çok kıymetli ancak şunu biliyorum ki siz CHP İl Başkanı yerine AKP İl Başkanı'na da bir usulsüzlük yapılsa yine biz devletin polisi ve halka hizmet etme görevindeki insanlar olarak, buradaki haksızlığa da karşı çıkıyoruz derdiniz.

* Sizleri görünce bu çarpık düzene karşı çıkabileceğimizi ve üstesinden gelebileceğimizi hissettim. Kişisel olarak bana yaklaşımınız ve o gün o açıklamayı yapmanız çok değerliydi ama bu devletin adına görev yapıp halk için hizmet eden insanların hala var olduğunu ve bundan sonra da olabileceğiniz göstermeniz oldukça kıymetliydi. Ben kendimden ziyade bu toplum için size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.