Kaftancıoğlu hakim karşısında… 153 sanatçıdan destek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması yarın Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Bir önceki duruşmada savunmasını yapan Kaftancıoğlu hakkında savcı mütalaasını açıklamış ve 17 yıla kadar hapis istemişti. 6 Eylül'deki duruşmada Kaftancıoğlu'nun 5 avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirecek.

153 SANATÇI İMZA VERDİ

Karar duruşması öncesinde toplumun sanat ve siyaset kesimlerinden Kaftancıoğlu’na destek mesajları geldi. 28 Haziran'da görülen ilk duruşma öncesinde 53; 18 Temmuz'da görülen ikinci duruşma öncesinde de 134 sanatçının imzaladığı destek bildirisine karar duruşması öncesi imza verenlerin sayısı 153'e yükseldi.

Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Barış Atay, Bedri Baykam, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Leman Sam, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli ve Murathan Mungan gibi kültür sanat dünyasının çok önemli isimleri Kaftancıoğlu'na destek açıklamasında bulundu. Sanatçılar yayınladıkları bildiride “Bugüne kadar her koşulda barışı ve kardeşliği savunan Kaftancıoğlu’nun hukuksuz bir şekilde yargılanmasına itiraz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu 16 milyon insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz.16 milyon İstanbulluyla birlikte seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu’nu duruşmada avukatlar; Fikret İlkiz, Ergün Özer, Süleyman Türker, Doğuşcan Aydın Aygün ve Figen Güler’in savunacağı öğrenildi.