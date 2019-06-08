Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya videolu yanıt!

Twitter hesabından Soylu'ya ait bir video paylaşan Kaftancıoğlu, “Adını bir türlü hatırlayamadığım İçişleri Bakanı, İstanbul'a ihanet edenlere neden oy verilmemesi gerektiğini tane tane anlatmış. Bizde iftira, montaj yok hakikat var buyrun” ifadelerini kullandı.

“ALIN KAFANIZA ÇALIN”

Videoda; Demokrar Parti (DP) Genel Başkanlığı yaptığı dönemde bir özel televizyonda canlı yayın konuğu olan Soylu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalar yapıyor. Soylu açıklamasında, ‘İş şansınızın başka bir yerde olabileceğini düşünseniz İstanbul'da yaşar mısınız?' sorusuna insanların yüzde 70'inin hayır dediğini belirterek “Bir kentte yaşayan insanların yüzde 70'i eğer o kentte yaşamaktan memnun değilse bu kentin yöneticileri sorumludur. Ankara için de aynı şey geçerli. Sonra ben belediye başkanlığı yapıyorum diyorsunuz. Alın kafanıza çalın belediye başkanlığını” ifadelerini kullanmıştı.

“NEYDİ O KADININ İSMİ?”

Geçtiğimiz gün Of-Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneği'nin bayramlaşma programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan, öbür tarafta Sezai ile HDP'nin, öteki tarafta Kılıçdaroğlu'yla beraber burada İstanbul'u yönetecekler. Bir şey söyleyeyim. O zaman kendi kendimize şu soruyu sorarız; Doğu ve Güneydoğu'da bu mücadeleyi niye yaptık? Sonra HDP gelecek bir payını alacak, LGBT'si de gelecek bir tarafında olacaklar, onlar gelecek bir tarafında olacaklar, ötekiler gelecek başka bir tarafında olacaklar. Allahınızı severseniz, kadın diyecek ki bizim dinimize, inancımıza aykırı laflar söyleyecek, bizi küçük düşürecek, bizi örümcek görecek” ifadelerini kullanmıştı.