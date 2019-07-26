Kağan ve Sinem’i arama çalışmaları devam ediyor

Düzce’de, geçen hafta Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 4’ü çocuk 7 kişiden, 5’inin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişinin cenazeleri toprağa verilirken, Kağan Töngel ile Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları sürüyor. Dün, yağmur nedeniyle ara verilen arama çalışmaları bugün sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı. Sel felaketinin 10’uncu gününde, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, polis, itfaiye ve DAKE’den oluşan ekipler alana dağıldı. Tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, çocukların bulunabileceği her alanı tarıyor. Ekipler arama çalışmalarında özellikle Uğurlu köyü mevkisinde bulunan Kıran Deresi ile Melen çayının birleştiği noktada yoğunlaştı. İş makineleri ise bölgede oluşan yığınları kaldırdı.

Düzce Valiliği’nden sel bölgesindeki son durum hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlimizde yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle, kayıp olan 2 vatandaşımız için, 196 personel, 58 araç ve arama köpekleri ile kara ve denizden arama çalışmaları devam etmektedir. Ön hasar tespit tamamlanmış olup, kesin hasar tespitleri için çalışmalar sürdürülmektedir. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteği sağlanmaktadır. Ayrıca şebekesi zarar gören köylerimizde 47 içme suyu şebekesinin 28’i onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesi’nce 135 temizlik görevlisi tarafından alanda temizlik çalışmaları devam ekmektedir. 20 kişilik ekiple Akçakoca’da kumsal temizliği yapılmaktadır. Hasar gören bölgede hayatın hızla normale döndürülmesi çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir” (DHA)