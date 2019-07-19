Kağıthane’de bir ailenin yıkım paniği!

Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde riskli ilan edilen binalarda tahliye işlemleri başladı. Yeni ev bulan bina sakinleri taşınırken, evlerinde bulunan kapı ve pencereleri ise sökmeye başladı.

Balyozlarla kapısı, penceresi sökülen binada daha ev bulamadığı için tek kalan 3 çocuk annesi Ayşe Çetinkaya isimli kadın ise isyan etti.

Tahliye süresi dolmadan eski komşularının yıkımları sebebiyle evinde çatlaklar oluşan Ayşe Çetinkaya yetkililerden yardım istedi.

Sözcü'ye konuşan Ayşe Çetinkaya, “3 gündür balyozlarla geliyorlar. Her sabah yıkım sesiyle sarsıntıyla uyanıyoruz. Evde bir yaşlı annem, biri ameliyatlı 3 kızım var. Tahliye kararı verilmişti. Herkes çıktı. Ben daha ev bulamadığım için çıkamadım. Her gün korkuyla duruyoruz. Daha tahliye süresi dolmadan ev sahipleri yıkım yaptırıyorlar. Kapı pencereleri söküp satmak için canımız hiçe sayılıyor. Çalışamadığım için ve ayrıca param olmadığı için daha ev bulamadım. Çok mağduruz” dedi.