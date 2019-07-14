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Kağıthane’de koluna demir saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kağıthane'de, arkadaşlarıyla oynarken iki apartman arasına düşen topu almaya çalışan 11 yaşındaki Suriyeli çocuğun koluna pencere demiri saplandı. İtfaiye ekiplerince demirin kesilmesiyle kurtarılan çocuk, kolunda demir saplı halde hastaneye kaldırıldı.

21:44 -
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Kağıthane’de koluna demir saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay, öğleden sonra Şirintepe Mahallesi Aksöğüt Sokak üzerinde bulunan iki binanın arasındaki boşlukta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla oynarken iki apartman arasına düşen topu almaya çalışan 11 yaşındaki Abdullah adlı Suriyeli çocuğun koluna pencere demiri saplandı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, demiri iki taraftan keserek acı içinde kıvranan çocuğu kurtardı. Abdullah, kolunda demir saplı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Son güncelleme: android-time 21:45 14.07.2019
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