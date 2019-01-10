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Kağıthane’de silahlı kavga! Bir yaralı

Kağıthane'de iş yerinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

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Kağıthane’de silahlı kavga! Bir yaralı
Kağıthane'de iş yerinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi’ndeki iş yerine gelen bir kişi ile iş yeri sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın da kullanıldığı kavgada şüphelinin ateş etmesi sonucu iş yeri sahibi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İHA

İHA

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. AA

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