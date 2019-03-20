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Kağıthane’de trafo patladı, vatandaş kendini sokağa att

Kağıthane'de, sokakta patlayan trafo vatandaşı sokağa döktü. Vatandaşlar, trafoda üst üste gelen patlamalar ve yanma nedeniyle panik yaşadı.Olay, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

23:20 -
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Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından elektriklerin kesilmesi üzerine panik yaşayan sokak sakinleri kendilerini dışarı attı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst üste yaşanan patlamalar nedeniyle yanan elektrik kablolarını söndürmekte zorluk yaşadı. Yangın, patlamaların sona ermesinin ardından söndürülebildi.

Sokak sakinlerinden Muhammet Kalaycı, “Burada trafo patladı. Bütün vatandaşlar mağdur oldu. İtfaiye geldi, söndürmeye çalıştı. İtfaiye gelmeden önce bayağı bir parladı. Elektrikler kesildi, elektriksiz kaldık” dedi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 23:21 20.03.2019
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