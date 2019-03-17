Kahraman baba yangından ailesini kurtardı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Selçuklu Caddesi’ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden baba Amar Nerabi (42), dumandan etkilenen çocuklarını ve karısını komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Komşuların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralanan baba Nerabi'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından Nerabi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Evde 8 Suriye uyruklu vatandaşın yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA