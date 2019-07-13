Kahraman genç o anları anlattı

Haliç Köprüsü'nde önceki gün saat 17.00'de yaşanan olayda, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Şirin B. bir anda kendisini boşluğa bıraktı. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan Şirin B., 22 metre yüksekten suya çakıldı. Genç öğrencinin intihar etmek için atladığını görenler araçlarını durdurdu. Merak içerisinde korkuluklara koşan bir çok kişi ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir kişi suya atlamak istedi. Ancak o sırada 19 yaşındaki Yusuf Muhsin Kaya, “Ben yüzme eğitimi aldım. Abi, sen atlama ben yüzme biliyorum, ben atlayayım” dedi. Köprüden atlayan genç yüzerek Şirin B.yi yakaladı. Yüzerek suda çırpınan genç kızın yanına giden Yusuf Muhsin Kaya, genç öğrenciyi yanlarına yaklaşan tekneye çıkarmayı başardı.

“Günün kahramanı” olarak medyada haber olan Yusuf Muhsin Kaya'ya, o anları anlattı. Kendisinden önce yaşlı bir kişinin atlamak istediğini söyleyen Kaya, “Ben 2 yıl yüzme eğitimi aldım. İlk yardım, suya atlama konularında hocalarımdan çok şey öğrendim” diyen Kaya, eğitim almayan birinin atlaması halinde, bir yerini kurabileceğini, kurtarıyım derken boğulabileceğini belirtti. İkinci bir kişinin zarar görmesini istemediği için köprüden atlayan Yusuf Muhsin Kaya; yüzme ve atlayış teknikleriyle ilgili de çok araştırma yaptığını dile getirdi.

‘Yüzmeyi yarım bıraktı’

Belediyenin katkısıyla 2 yıl Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yüzme eğitimi alan Yusu Muhsin Kaya, eğitimine ara vermek zorunda kalmış. Belediyenin organize ettiği faaliyeti sonlandırması üzerine, aldığı eğitimi maliyeti sebebiyle devam ettiremeyen Kaya'nın en büyük hedefi ise Su Altı Teknolojileri eğitimi almak. Birinci sınıf “Turizm Dalgıçı” olmak isteyen Kahraman genç, yüzme eğitiminin çok önemli olduğunu belirtiyor.

‘Yüzme eğitimi yaygınlaşmalı’

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde ve iki yarım adadan oluşan İstanbul'da yüzme eğitimlerinin yetersiz olduğuna da değinen Kaya, “Suya atlamanın teknikleri var. Suda insan kurtarmanın, ilk yardımın, bunların öğretilmesi gerekir” diyor.

‘Genç kız intihar planı yapmış’

Kaya'nın kurtardığı genç kız ise polisin aldığı ilk ifadesinde kendisinin nasıl kurtarıldığını hatırlamadığını dile getirdiği öğrenildi. İntihar için önceden plan yaptığı ve bu amaçla Haliç Köprüsü'ne gittiği belirtilen Şirin B. niçin intihar girişiminde bulunduğu hakkında ise bilgi vermediği öğrenildi.