Kahraman polisler alevlerin arasına daldı

Olay, dün gece Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. O.K.’nin kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Alev alan otomobilin sürücüsü kendini güçlükle dışarı atarak olduğu yerde bayıldı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan iki polis memuru kazayı görerek yanan otomobilin yanına gitti.

Polis memurları aracın patlama riskine rağmen otomobil sürücüsünü sürükleyip, güvenli bir alana götürdü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)