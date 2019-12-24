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Kahraman polisler alevlerin arasına daldı

Gaziantep'te şarampole devrilen otomobil alev aldı. Olay yerine gelen iki polis memuru, patlama riskine rağmen otomobil sürücüsünü sürükleyip kurtardı.

10:47 -
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Olay, dün gece Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. O.K.’nin kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Alev alan otomobilin sürücüsü kendini güçlükle dışarı atarak olduğu yerde bayıldı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan iki polis memuru kazayı görerek yanan otomobilin yanına gitti.

Polis memurları aracın patlama riskine rağmen otomobil sürücüsünü sürükleyip, güvenli bir alana götürdü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Gaziantep otomobil patlama Polis Sağlık
Son güncelleme: 10:52 24.12.2019
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