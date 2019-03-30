Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör kimdir? AKP Kahramanmaraş Adayı Hayrettin Güngör nereli?

Hayrettin Güngör, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP Kahramanmaraş Belediyesi Başkan Adayı oldu. Kaç yaşında ve aslen nereli merak ediliyor. Birçok devlet kurumunda görev almış olan Hayrettin Güngör hakkında merak edilenler ve kısa hayat hikayesi…

HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR?

Uzun yıllardır devletin çeşitli kademelerinde görev alan Hayrettin Güngör, 1965 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Hayrettin Güngör eğitim hayatına bir süre Polis Akademisi “Özel Eğitim Bölümü”nde devam etti.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak “kamu yönetimi uzmanı” unvanını aldı. Kısa süre Mali Müşavirlik yaptı ve Türkiye Vakıflar Bankası’nda Mali Analist olarak bir süre çalıştı.

1990 yılında stajyer kontrolör olarak göreve başladığı İçişleri Bakanlığı’nda kontrolörlük, baş kontrolörlük gibi mesleğin belirli aşamalarını tamamladı ve uygulamada İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü olarak birçok belediye ve bağlı idarenin denetimi ve soruşturmasında bulundu.

2004 yılında getirildiği “İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı” görevini 23.09.2008 tarihine kadar yürüttü. 23 Eylül 2008 tarihinden itibaren “Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği” görevini üstlendi. İçişleri Bakanlığı kontenjanından bir dönem (2006-2009) “Devlet Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi” olarak görev yaptı.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hayrettin Güngör

CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ali Öztunç

BTP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

DSP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Kenger

SP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Vahdet Sürücü

TKP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ali Şenyüz

VP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cafer Sincer

Bağımsız Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı: İrfan Fıstık

KAHRAMANMARAŞ’IN İLÇELERİ

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