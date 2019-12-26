Kahramanmaraş kar tatili için resmi açıklama… Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi?

Kahramanmaraş’ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde kar nedeniyle yarın okullar tatil ilan edildi. İşte Kahramanmaraş kar tatiline dair açıklamalar…

KAHRAMANMARAŞ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.