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Kahramanmaraş kar tatili için resmi açıklama… Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi?

Kar yurdu etkiliyor öğrenciler ve veliler 'okullar tatil mi?' sorusunu soruyor. Kahramanmaraş’ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi...

08:24 -
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Kahramanmaraş kar tatili için resmi açıklama… Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi?

Kahramanmaraş’ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde kar nedeniyle yarın okullar tatil ilan edildi. İşte Kahramanmaraş kar tatiline dair açıklamalar…

KAHRAMANMARAŞ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.

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