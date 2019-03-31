Kahramanmaraş seçim sonuçları: 31 Mart seçimlerinde hangi parti önde? İşte yerel seçim Kahramanmaraş oy oranları…

Vatandaşlar hangi ilde 31 Mart yerel seçimlerini kim kazandı sorusuna cevap arıyor. Kahramanmaraş’ta AKP’nin adayı Hayrettin Güngör ve CHP’nin adayı Ali Öztunç dikkat çeken adaylar olarak görülüyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre seçim sonuçları ve hangi parti önde götürüyor sorusunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor…

Kahramanmaraş İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 100.006 %56,64 38.097 %21,58 9.995 %5,66 7.111 %4,03 5.783 %3,28 2.570 %1,46 1.725 %0,98 781 %0,44 394 %0,22 227 %0,13 153 %0,09 107 %0,06

KAHRAMANMARAŞ’TA 2014 YEREL SEÇİMLERDE NELER OLDU?

Kahramanmaraş’ta son yerel seçim sonuçlarına göre %58’lik oy oranıyla AKP birinci parti oldu %30,5’luk oy oranıyla MHP ikinci olurken, CHP %6,3’lük oy oranıyla üçüncü parti oldu.