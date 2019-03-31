Kahramanmaraş seçim sonuçları: 31 Mart seçimlerinde hangi parti önde? İşte yerel seçim Kahramanmaraş oy oranları…

Vatandaşlar hangi ilde 31 Mart yerel seçimlerini kim kazandı sorusuna cevap arıyor. Kahramanmaraş’ta AKP’nin adayı Hayrettin Güngör ve CHP’nin adayı Ali Öztunç dikkat çeken adaylar olarak görülüyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre seçim sonuçları ve hangi parti önde götürüyor sorusunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor…
|Kahramanmaraş İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Hayrettin Güngör
|AK Parti
|158.799
|% 64,82
|Ali Öztunç
|CHP
|69.186
|% 28,24
|Diğer
|10.208
|% 4,17
|DSP
|3.380
|% 1,38
|Mustafa Vahdet Sürücü
|Saadet Partisi
|1.996
|% 0,81
|BTP
|837
|% 0,34
|Vatan Partisi
|238
|% 0,10
|ÖMER SOLAK
|184
|% 0,08
|TKP
|115
|% 0,05
|İRFAN FISTIK
|57
|% 0,02
|Kahramanmaraş İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|100.006
|%56,64
|İyi Parti
|38.097
|%21,58
|CHP
|9.995
|%5,66
|MHP
|7.111
|%4,03
|BBP
|5.783
|%3,28
|DSP
|2.570
|%1,46
|Saadet Partisi
|1.725
|%0,98
|HDP
|781
|%0,44
|BTP
|394
|%0,22
|DP
|227
|%0,13
|TKP
|153
|%0,09
|Vatan Partisi
|107
|%0,06
KAHRAMANMARAŞ’TA 2014 YEREL SEÇİMLERDE NELER OLDU?
Kahramanmaraş’ta son yerel seçim sonuçlarına göre %58’lik oy oranıyla AKP birinci parti oldu %30,5’luk oy oranıyla MHP ikinci olurken, CHP %6,3’lük oy oranıyla üçüncü parti oldu.
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