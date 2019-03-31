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Kahramanmaraş seçim sonuçları: 31 Mart seçimlerinde hangi parti önde? İşte yerel seçim Kahramanmaraş oy oranları…

Sandıklar birbir açılıyor ve resmi olmayan verilere göre seçim sonuçları adım adım belli oluyor. 31 Mart resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta hangi parti önde gidiyor? İşte Kahramanmaraş oy oranları ve kim kazanmaya yakın sorusunun cevabı...

20:07 -
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Kahramanmaraş seçim sonuçları: 31 Mart seçimlerinde hangi parti önde? İşte yerel seçim Kahramanmaraş oy oranları…

Vatandaşlar hangi ilde 31 Mart yerel seçimlerini kim kazandı sorusuna cevap arıyor. Kahramanmaraş’ta AKP’nin adayı Hayrettin Güngör ve CHP’nin adayı Ali Öztunç dikkat çeken adaylar olarak görülüyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre seçim sonuçları ve hangi parti önde götürüyor sorusunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor…

Kahramanmaraş İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Hayrettin Güngör AK Parti AK Parti 158.799 % 64,82
Ali Öztunç CHP CHP 69.186 % 28,24
Diğer Diğer 10.208 % 4,17
DSP DSP 3.380 % 1,38
Mustafa Vahdet Sürücü Saadet Partisi Saadet Partisi 1.996 % 0,81
BTP BTP 837 % 0,34
Vatan Partisi Vatan Partisi 238 % 0,10
ÖMER SOLAK ÖMER SOLAK 184 % 0,08
TKP TKP 115 % 0,05
İRFAN FISTIK İRFAN FISTIK 57 % 0,02
Kahramanmaraş İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 100.006%56,64
İyi Parti İyi Parti 38.097%21,58
CHP CHP 9.995%5,66
MHP MHP 7.111%4,03
BBP BBP 5.783%3,28
DSP DSP 2.570%1,46
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.725%0,98
HDP HDP 781%0,44
BTP BTP 394%0,22
DP DP 227%0,13
TKP TKP 153%0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 107%0,06

KAHRAMANMARAŞ’TA 2014 YEREL SEÇİMLERDE NELER OLDU?

Kahramanmaraş’ta son yerel seçim sonuçlarına göre %58’lik oy oranıyla AKP birinci parti oldu %30,5’luk oy oranıyla MHP ikinci olurken, CHP %6,3’lük oy oranıyla üçüncü parti oldu.

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