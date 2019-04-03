Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kahramanmaraş’ta korkunç kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta park halindeki kamyona çarparak hurdaya dönen otomobildeki Bilal Baltacı (18) öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

20:06 -
Haberler Gündem
Kahramanmaraş’ta korkunç kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Önsen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.U. (18) yönetimindeki 46 LH 954 plakalı otomobil, DSİ’ye park halindeki ait kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü M.U. ile araçta bulunan Bilal Baltacı, Ö.U. (19) ve Ü.U. (19) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Bilal Baltacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERSon dakika: İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaSon dakika: İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Hastanede tedaviye alınan diğer 3 yaralıdan Ü.U.’nun da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 20:07 03.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more