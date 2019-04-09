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Kahreden haber! Hayvanları otlatırken…

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hayvan otlattığı tarlaya yıldırım düşen Tevfik Fukra Erikli (16) hayatını kaybetti.

21:12 -
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Kahreden haber! Hayvanları otlatırken…

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Tevfik Fukra Erikli tarlada hayvan otlattığı sırada bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

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Gürültüyü duyanların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Erikli, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Eriklinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:13 09.04.2019
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