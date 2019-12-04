Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Annesi Binnaz K. ile birlikte yaşayan eski boksör Murat K. sabah kahvaltı yapmak istedi. Ancak kahvaltıyı beğenmeyen Murat K. annesiyle tartıştı.

Psikolojisinin bozuk olduğu belirtilen Murat K. annesini bıçakla rehin alıp kapıyı da kilitledi. Evden kavga seslerinin gelmesi üzerine komşuları kapıyı çaldı ancak Murat K. bir türlü kapıyı açmadı.

POLİSİ GÖRÜNCE SOYUNMAYA BAŞLADI

Vatandaşlar kapıyı açtıramayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de kapıyı açmayıp elindeki bıçakla direnen Murat K. bir taraftan da kıyafetlerini çıkardı.

BİR SAAT SONRA ANNE KURTARILDI

Çırılçıplak kalan Murat K. arkadaşlarının ikna çabasına da cevap vermedi. Yaklaşık bir saatlik çabanın ardından Murat K.’nın arkadaşları sigara verme bahanesiyle kapıyı açtırınca polis içeri biber gazı sıkıp anneyi kurtardı.

Ancak Murat K. bıçakla direnmeye devam edip yaklaşanı bıçaklayacağını söyledi. Polis eve biber gazı sıkmaya devam edip Murat K.’nın dışarı çıkmasını sağladı. Gözleri yanan Murat K. bir süre daha direnip daha sonra elindeki bıçakla birlikte ambulansa bindirildi. (İHA)