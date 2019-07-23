Kakalak böceği nedir? Kakalak böceği nasıl yok edilir?

Kakalak böceği, kapalı alanlarda, fırın, restoran, unlu gıda mamulleri, ev ve işyerlerinde sık görülen ve bakterilerin çoğalmasına yol açan haşere türleridir. Kakalak böceği, diğer haşereler gibi hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Peki Kakalak böceği ile mücadele edilir?

KAKALAK BÖCEĞİ YOK ETMEK

Kakalak böceğinden kurtulmak için ilaçların ve ilgili firmanın Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekir. Uzmanlar tarafından yapılacak ilaçlama ile Kakalak böceğinden kurtulma şansınız vardır. Kakalak böcekleri hamam böcekleri ile aynı özellikleri taşıyor. Sarımsı ve kahverengi renkleri olan Kakalak böceği sert kabukludur. Bundan ötürü de zor ölür. Kakalak böcekleri ilaçlama yapılmadan yok edilmesi mümkün olmayan bir haşere türüdür.

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KAKALAK HASTALIK BULAŞTIRIR MI?

Pis ortamları seven bu haşere mikroplu bir böcek olan Kakalak böceği, insanların yemediği ve yediği her madde ile beslenir. Geceleri aktif bir biçimde gezen Kakalak böceği gündüzleri de dinlenir. Yiyeceğin ve sıcağın bol bir biçimde görüldüğü kabalaklar, lavabo diplerinde, banyoda, mutfakta sıklıkla rastlanır. İnsanlara birbirinde farklı hastalıkları bulaştıran bu zararlılardır. Bulaşıcı hastalıkların başında mantar rahatsızlığı, alerjik reaksiyonlar, atrax, gıda zehirlenmesi, dizanteri, pnomoni, grip, verem ve astım gelir.