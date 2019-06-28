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Kalabalık onu Ekrem İmamoğlu’na benzetince…

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İBB Meclis Üyesi Oktay Aksu'yu Ekrem İmamoğlu'na benzeten vatandaşlar dakikalarca sevgi gösterisinde bulundu. Aksu, 'Ekrem başkan' sloganları atan ve aracının camına vuran kalabalığa her ne kadar 'ben değilim' dese de sesini duyuramadı. O anlar Aksu'nun aracının içinden kayda alındı. 

10:08 -
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Dün mazbatasını alıp Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına gelen Ekrem İmamoğlu’nu binlerce İstanbullu yalnız bırakmadı. İmamoğlu’na sevgi gösterisinde bulunan kalabalık zaman zaman da güldüren görüntüler ortaya çıkardı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İBB Meclis Üyesi Oktay Aksu’yu Ekrem İmamoğlu’na benzeten kalabalık dakikalarca sevgi gösterisinde bulundu. Aksu, ‘Ekrem başkan’ sloganları atan ve aracının camına vuran kalabalığa her ne kadar ‘ben değilim’ dese de sesini duyuramadı. O anlar ise Aksu’nun aracının içinden kayda alındı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Aksu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Son güncelleme: android-time 10:26 28.06.2019
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