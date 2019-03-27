Kaldırılan Atatürk heykelinin yerine yenisi konulacak

Adana’nın merkez Yüreğir İlçesi'nde Cumhur İttifakının Adayı olarak 31 Mart'ta yapılacak seçimlere giren AKP'li Mehmet Fatih Kocaispir, bir süre önce belediye tarafından yerinden sökülüp hurdalığı atılan Atatürk heykelinin ya da güzel bir benzerinin ait olduğu yere dikileceğini söyledi.

Yüreğir İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Mahallesi’nde Atatürk heykelinin bulunduğu park alanı, belediye tarafından kültür merkezi yapılmış, bu sırada park alanında bulunan Atatürk heykeli ise ortadan kaldırılmıştı. O tarihten bu yana mahalle sakinleri Atatürk heykelinin akıbetini merak ederken, Sözcü, o heykeli maalesef AKP’li belediyenin şantiye alanındaki hurdalığa atıldığını tespit etmişti.

Atatürk’e yapılan saygısızlığın ortaya çıkması üzerine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hurdalığın bulunduğu Yüreğir Belediyesi şantiyesine giderek olaya tepkisini göstermiş, Yüreğirli vatandaşlar da yapılana isyan ederek, Atatürk’ün heykelinin Yüreğir'deki parklardan birine rahatlıkla yerleştirilebileceğini belirtmişlerdi.

ÖLÇÜLERİ UYGUN DEĞİLMİŞ!

Öte yandan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yüreğir Belediye Başkanı

Mahmut Çelikcan ise “Park içinden kaldırılarak korumaya alınan Atatürk

heykelinin bir hurdalıkta olmadığını, kaldırılan Atatürk heykelinin oran ve

ölçülerinin hatalı olduğu için vatandaştan gelen geri bildirimlerle kaldırıldığını,

yeni Atatürk heykelinin halen yapımı devam eden Adana Adliye Sarayı önünde

yer alacak 10 dönümlük bir park içine, ölçü ve oranlamaları uygun şekilde

yapılan yenisinin konulacağı” açıklaması yapmıştı.

EN GÜZELİ YAPILACAK

Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'i ziyaret eden Mehmet Fatih

Kocaispir, 31 Mart'ta belediye başkanlığı görevine seçildiğinde ilk işinin söz

konusu Atatürk heykelinin ait olduğu parka en güzel şekilde yapılacağını belirtti.

Kocaispir, “Bahsedilen heykele bakacağız eğer uygunsa onu yerine koyacağız.



Değilse, en güzel Atatürk heykelini yaptıracak ve ait olduğu parka

koyduracağım. Bu benim güvencemdir. Bunda hiçbir sıkıntı yok” dedi.