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Kaldırılan Atatürk heykelinin yerine yenisi konulacak

Cumhur İttifakının AKP’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Kocaispir, mevcut başkan Mahmut Çelikcan döneminde yerinden sökülüp hurdalığa atılan Atatürk heykeline layık değerin verileceğini bildirdi.

Mehmet SERBES
11:14 -
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Kaldırılan Atatürk heykelinin yerine yenisi konulacak

Adana’nın merkez Yüreğir İlçesi'nde Cumhur İttifakının Adayı olarak 31 Mart'ta yapılacak seçimlere giren AKP'li Mehmet Fatih Kocaispir, bir süre önce belediye tarafından yerinden sökülüp hurdalığı atılan Atatürk heykelinin ya da güzel bir benzerinin ait olduğu yere dikileceğini söyledi.

Yüreğir İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Mahallesi’nde Atatürk heykelinin bulunduğu park alanı, belediye tarafından kültür merkezi yapılmış, bu sırada park alanında bulunan Atatürk heykeli ise ortadan kaldırılmıştı. O tarihten bu yana mahalle sakinleri Atatürk heykelinin akıbetini merak ederken, Sözcü, o heykeli maalesef AKP’li belediyenin şantiye alanındaki hurdalığa atıldığını tespit etmişti.

Atatürk’e yapılan saygısızlığın ortaya çıkması üzerine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hurdalığın bulunduğu Yüreğir Belediyesi şantiyesine giderek olaya tepkisini göstermiş, Yüreğirli vatandaşlar da yapılana isyan ederek, Atatürk’ün heykelinin Yüreğir&#39;deki parklardan birine rahatlıkla yerleştirilebileceğini belirtmişlerdi.

ÖLÇÜLERİ UYGUN DEĞİLMİŞ!

Öte yandan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yüreğir Belediye Başkanı
Mahmut Çelikcan ise “Park içinden kaldırılarak korumaya alınan Atatürk
heykelinin bir hurdalıkta olmadığını, kaldırılan Atatürk heykelinin oran ve
ölçülerinin hatalı olduğu için  vatandaştan gelen geri bildirimlerle kaldırıldığını,
yeni Atatürk heykelinin  halen yapımı devam eden Adana Adliye Sarayı önünde
yer alacak 10 dönümlük bir park içine, ölçü ve oranlamaları uygun şekilde
yapılan  yenisinin konulacağı” açıklaması yapmıştı.

EN GÜZELİ YAPILACAK

Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'i ziyaret eden Mehmet Fatih
Kocaispir, 31 Mart'ta belediye başkanlığı görevine seçildiğinde ilk işinin söz
konusu Atatürk heykelinin ait olduğu parka en güzel şekilde yapılacağını belirtti.
Kocaispir, “Bahsedilen heykele bakacağız eğer uygunsa onu yerine koyacağız.

Değilse, en güzel Atatürk heykelini yaptıracak ve ait olduğu parka
koyduracağım. Bu benim güvencemdir. Bunda hiçbir sıkıntı yok” dedi.

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