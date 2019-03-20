Kalaşnikoflu liseli genç cinayetinde 5 tahliye daha! Baba isyan etti…

İstanbul Küçükçekmece’de iki grup arasında 14 Aralık 2017 günü çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmanın ortasında arabasıyla kalan Emircan Açıkgöz, vücuduna isabet eden 7 kurşunla hayatını kaybetmişti. Liseli gencin ölümüne neden olan 4’ü firari 36 sanık hakkında “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ayrıca iki kişiyi de “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve liseli gencin acılı ailesi katıldı. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Emrah Bal suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay günü kız arkadaşımla geziyordum, olay yerinden geçerken ateşin ortasında kaldım. Gelen ateşte ben de yaralandım. Olay anında birisi ‘öldürün' diye bağırıyordu. Ancak yüzünü gördüğüm bu şahıs şuan burada değildir” diye konuştu.

”BEN DE TACİZ ATEŞİ ETTİM ANCAK KİMSEYİ VURMADIM”

Bir diğer tutuklu sanık Feyyaz Eren ise mahallede ‘uyuşturucu satılmasın diye’ insanları uyardığı için hasımları olduğunu savunarak “O caddede 500 dükkan var. Hiç birinin kamerası kayıt yapmamış mı? Kayıtlar ne oldu. Biz polise söyleyerek hata mı ettik? Olay günü üzerimize ateş açıldı. Ben de taciz ateşi ettim ancak kimseyi vurmadım.” dedi.

5 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar; Emrah Bal, Cenap Alakuş ve Feyyaz Eren’in tutukluluklarının devamına karar verdi. Mahkeme diğer sanıklar Devran Demir, Rıdvan Eren, Cihat Altunç, Serkan Kurt ve Savaş Kaplan'ın ise tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

“ÇOCUĞUMU KELEŞLE ÖLDÜRDÜLER”

Hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz duruşma sonrası 5 sanığın tahliyesine isyan ederek şunları söyledi: “5 kişi daha tahliye oldu. Asıl silahlı saldırıyı başlatan Demiroklar hâlâ firari. Geçen duruşma tahliye olan Murat Alagöz duruşma çıkışı bana küfür etti. Hem mağdur tarafız hem küfür yiyen tarafız. Sen kimsin ya? Benim canım gitti. Önceki duruşma tahliye olan şahıs uyuşturucu satıcısı herkes biliyor. Herkesi susturuyorlar. Satmayanları vuruyorlar. Kimse de bir şey yapamıyor bunlara. Çocuğuma isabet eden mermilerden 3'ü keleş. Çocuğumu keleşle öldürdüler”