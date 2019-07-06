Kaliforniyum nedir, ne işe yarar? Kaliforniyum ilk nerede keşfedildi?

Nükleer araştırmalarda kullanılan radyoaktif metalik bir kimyasal element olan Kaliforniyum vatandaşlar tarafından da araştırma konusu oldu. Peki Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum yeryüzünde doğal yollarla elde edilemez. Genellikle petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın-gümüş araştırmalarında kullanılır. İşte Kaliforniyum hakkında detaylı bilgi…

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi’ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir.

KRİSTAL YAPIDA BULUNUYOR

Normal basınç altında biri 900 °C’nin üstünde ve diğeri 900 °C’nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.

Kaliforniyum maddesi periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunur.

Doğal şekilde elde edilemeyen bu madde çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da olsa varlığını sürdürür.

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

KALİFORNİYUM HAKKINDA TARİHİ BİLGİ

Kaliforniyum ilk kez 1950 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de Stanley G. Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso ve Glenn T. Seaborg tarafından sentezlendi.

Kaliforniyumun elde edilebilmesi için bir mikrogram ölçüsündeki küriyum-242 (24296Cm) hedefi, Berkeley, Kaliforniya’daki 1.500 mm yarıçaplı siklotronda 35 MeV enerjili alfa parçacıkları (42He) ile bombardıman edildi. Bunun sonucunda kaliforniyum-245 (24598Cf) ve bir de serbest nötron (n) elde edildi.