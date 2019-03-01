Kalp ile ilgili bilim dalı hangisidir? (1 Mart Hadi ipucu sorusu)

Kalp ile ilgilenen bilim dalı hangisidir? Hadi ipucu sorusu bugün 20:30’da başlayacak olan 30 bin liralık yarışmada sorulacak. Hadi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Bugünkü ipucumuz bir bilim dalından geliyor. Kalp dedik, bilim dalı dedik. Peki siz bize neler söyleyebilirsiniz?” ifadelerine yer verildi. İşte, 1 Mart Hadi ipucu sorusu…

1 MART 20.30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: “Bugünkü ipucumuz bir bilim dalından geliyor. Kalp dedik, bilim dalı dedik. Peki siz bize neler söyleyebilirsiniz?”

Cevap: KARDİYOLOJİ

KALP İLE İLGİLENEN BİLİM DALI; KARDİYOLOJİ

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır. Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.

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