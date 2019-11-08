Kalpazanlar bastı, jandarma yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte para basan şüphelilerin bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik takip çalışmalarında, H.A. ve R.Ç.'nin sahte para imal ederek İstanbul ve Türkiye'nin birçok noktasındaki dolandırıcılara sattıkları anlaşıldı.

GÖSTERMELİK İŞYERİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin kurdukları göstermelik iş yerinde sahte para sattıklarını belirleyen ekipler, operasyon kararı aldı. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekiplerince gerçekleşen eş zamanlı baskında şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere ait işyerinde yapılan aramalarda ise, gizli bir bölmede zulalanmış 2 bin 400 sahte 200 lira, 100 adet sahte 100 lira, ve 200 adet sahte 50 liralık banknot ile 4 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarma ekiplerince ele geçirilen 680 bin lira sahte parayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.