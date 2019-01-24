Kamer Genç’e büyük vefa

1980 yıllarda lise öğrencisiyken tanıştığı ve kendisine o dönemde kendisine yardımcı olan Tunceli Milletvekili Kamer Genç’le bağlarını hiç koparmayan hemşehrisi Hıdır İltemiz, Genç’e duyduğu vefa borcunu ölümünden sonra da devam ettiriyor.

Genç’in yardımlarıyla lise öğrenimine öğrenimine başladığını ancak dönemin şartları nedeniyle devam edemediğini aktaran İltemiz, Genç’le iletişimlerinin hiç kopmadığını dile getirdi. Askerlik görevinden sonra yerleştiği Muğla’nın Ula ilçesinde kahvehane işletmeciliği yapan İltemiz, Genç’in Milas’taki yazlığına her gelişinde kahvehaneye misafir olduğunu yada kendisini yazlığa davet ettiğini kaydetti.

‘Mücadeleci ve tuttuğunu koparan biriydi’ diye tanımladığı Genç’in yardım sever yanından da söz eden İltemiz, “üniversite öğrencilerine çok yardımcı olurdu. Özelikle kız öğrencilerin okumasına büyük önem verirdi. Muğla Üniversitesi’nde okuyan onlarca kız öğrenciye burs verirdi. Bunların takibini ben yapardım. Okullar açılınca arardı beni ‘4 tane kızımız geliyor Muğla’ya onları karşıla güzel bir eve yerleştir. Masraflarını ben yollayacağım’ derdi.” diye konuştu.

Genç’in ölüm yıl dönümünde Genç’in de sık sık ziyaret ettiği kahvehanesini kapatıp bir pankart asan Hıdır İltemiz, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Ramazan köyüne giderek Kamer Genç’i mezarı başında anıyor. “Ömrüm vefa ettikçe bunu yapmaya devam edeceğim diyen İltemiz, “Tek isteğim Muğla’da, Milas’ta ve Ula’da bir sokağa yada bir parka Kamer Genç’in adının verilmesi. Bunun için belediye başkanları ve meclis üyeleri ile görüşeceğim” dedi.

Halil EĞRİBOYUN / MUĞLA