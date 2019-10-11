Kamışlı’da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin Kamışlı kentinin Münir el-Habib caddesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’ndan gün içerisinde önemli bir duyuru gelmişti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik’teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır” denilmişti.