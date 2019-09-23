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Kamuda yeni dönem! 1 Kasım’dan itibaren yasak

Daha önce defalarca genelgeler yöntemiyle önüne geçilmeye çalışılan çakarlı araçlar için yeni bir girişimde daha bulunuldu. İçişleri Bakanlığı; kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

11:08 -
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Kamuda yeni dönem! 1 Kasım’dan itibaren yasak

İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını 1 Kasım’dan itibaren yasaklayacak.

Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek.

DAHA ÖNCE SAYISIZ GENELGE YAYIMLANDI

Özellikle İstanbul trafiğinin korkulu rüyası olan çakarlı araçlar için geçmişte birçok genelge yayımlanmıştı. Ancak alınan tüm bu önlemlere rağmen, emniyet şeritlerini işgal eden çakarlı araçların önüne geçilememişti.

Son güncelleme: 11:29 23.09.2019
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