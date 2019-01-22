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Kamyon kaldırımda yürüyen Suriyeli genci ezdi, o anlar kameralara yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, kaldırımda bisikletini tutarak yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris'e (23) çarpıp üzerinden geçti. Faris'in hayatını kaybettiği kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

20:44 -
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Kaza, akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl´e giden İbrahim T. (40) yönetimindeki 41 GR 922 plakalı tomruk yüklü kamyon iddiaya göre kontrolden çıkarak, kaldırımda elinde bisikletiyle yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris´e çarpıp, üzerinden geçti.

İNEGÖL ALANYURT YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ELİNDE BİSİKLETİYLE KALDIRIMDA GİDEN SURİYELİ VATANDAŞI OLAN 23 YAŞINDAKİ MUSA EL FARİS'İ KAMYON EZDİ.

İNEGÖL ALANYURT YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ELİNDE BİSİKLETİYLE KALDIRIMDA GİDEN SURİYELİ VATANDAŞI OLAN 23 YAŞINDAKİ MUSA EL FARİS’İ KAMYON EZDİ.

Kazanın ardından Musa el Faris kanlar içinde yerde hareketsiz kalırken, İbrahim T. kamyonu yol kenarına park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Musa el Faris’in hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı.kaza1

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis kaçan İbrahim T.’yi arıyor. DHA

O ANLAR İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

O ANLAR İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

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Son güncelleme: android-time 21:03 22.01.2019
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