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Kamyona çarpan araç su kanalına uçtu : 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyona çarpan araç, su kanalına uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

09:47 -
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Kamyona çarpan araç su kanalına uçtu : 5 yaralı

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Narlık Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan D.E. (49) yönetimindeki kamyon, aynı istikamete seyir halinde olan T.G. (49) yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle su kanalına uçan araçta, sürücü T.G. ve araçta yolcu olarak bulunan H.G. (73), N.G. (69), T.B. (42) ve E.B. (4) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

İHA

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