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Kamyonet alt geçide uçtu! Yaralılar var

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak köprülü kavşaktan tünele düştü. Kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

05:26 -
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Kamyonet alt geçide uçtu! Yaralılar var

Kazım Karabekir Caddesi’nden Keçiören istikametine giren Fatih Daşkıran’ın kullandığı 06 BKT 791 plakalı kamyonet Fatih Köprüsü’nün Turgut Özal Bulvarı Samsun yolu dönüşünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyonet köprünün alt geçidine düştü.

Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan Fatih Daşkıran ile aynı araçta bulunan Mustafa Anıl Özata çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonetten güçlükle çıkartıldı. Daşkıran ve Özata daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İHA

Kaza nedeniyle Fatih Köprüsü alt geçidinin Samsun yolu istikameti yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı. AJANSLAR

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