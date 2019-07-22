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Kamyonet kasasından 35 kişi çıktı

İstanbul’da düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda, kapalı kasa kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda, gözaltına alınan şebeke üyesi 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.

Habip ATAM
11:11 -
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Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bazı göçmenlerin bir araca bindirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerini fark eden bir kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacayla yakalanan şüphelinin, kaçak göçmen şebekesi üyelerinden İlhami N. (23) olduğu belirtildi.

35 KİŞİ BİR KAMYON KASASINDA

Polis ekipleri şüpheli yakaladıktan sonra kamyonet kasasındaki göçmenleri araçtan indirdi. Araçta farklı ülkelerden 35 göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler hakkında işlem yapılırken, olayla ilgili yapılan çalışmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İlhami N. ve araç sahibi Yusuf G. tutuklanırken diğer 2 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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