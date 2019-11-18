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Kamyonun çarptığı turistler ölümden döndü

Kocaeli'de turistleri taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu ikisi ağır beş kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

12:25 -
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Kaza bugün sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nda Ankara yönüne giden kamyon ile midibüsün çarpışması sonucu meydana geldi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralandığı tespit edilen kamyonet sürücüsü Yılmaz Yağızgan ve ismi öğrenilemeyen tur rehberi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otobüs içerisinde bulunan Tunuslu turistlerden hafif yaralanan üç kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapanırken, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. (AA-İHA)

Ankara kaza Kocaeli
Son güncelleme: 12:34 18.11.2019
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