Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Bahçelievler’e bağlı Mahmutbey Caddesi üzerindeki günlük kiralık bir daireden 1 Nisan günü kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri polise haber vermiş, yapılan incelemede dairedeki koltuğun altında parmak ve kulaklarında kesikler olan bir kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin, Afganistan uyruklu Najia Arabzai isimli kadına ait olduğu belirlenmişti.

Güvenlik kameralarından taksiyle geldiği binaya valizle giren bir kişiye ulaşan polis kişiyi yakalama çalışması başlattı. Taksiciye ulaşan ekipler, valizli şahsın Zeytinburnu’na bağlı Çırpıcı Mahallesi’nden bindiğini söyledi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, şüpheli Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan'ı (27) yakaladı.

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KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARI

Ailesi Karabük'te yaşayan Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan evli ve 4 çocuk babasıydı. Çalışmak için geldiği Zeytinburnu'nda tanıştığı Najai Arabzai isimli kadınla imam nikahı kıyarak evlenmişti. Geçtiğimiz 30 Mart günü Gol Ravan, genç kadının cep telefonundan başka birilerine çıplak fotoğraflar attığını gördü. Aralarında çıkan tartışma sonucu Gol Ravan imam nikahlı eşinin telefonunu kırdı. Bir süre sonra Gol Ravan genç kadının diğer telefonuyla başka biriyle konuştuğunu görünce aralarında yine tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Gol Ravan genç kadını boğarak öldürüldü. Ardından genç kadının cesedini valize koyarak taksiyle Bahçelievler'de günlük kiraladığı daireye geldi.

CESEDİ KANEPENİN ALTINA KOYDU

Eve valizleri taşıdıktan sonra bina girişindeki kameraları fark eden Ravan asıl vahşete bundan sonra başladı. Gol Ravan önce kadının cesedi bulunduğunda kimlik tespiti olmasın diye el parmaklarını kesti. Yüzünün derisini yüzdü, avuç içini de kesip tuvalete attı. Ardından naylon poşete sarıp kanepenin içine cesedi yerleştirdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Girerken görüntü verdiği kameralara, boş valizle zorlanıyormuş gibi çıkıp tekrar görüntü veren Ravan yine bir taksi çağırıp oradan kaçtı. Şüphelinin o görüntüleri de ortaya çıktı.

TAKSİCİLERDEN KATİLE ULAŞTILAR

Olayla ilgili ayrıntılı bir şekilde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden taksicilere ulaştı. Adamın izini bulan Cinayet Masası ekipleri Fatih'te saklandığı adreste şüpheli Zivar Gol Ravan'ı yakaladı. Ravan'ın iki gün sonra Yunanistan'a kaçmak için beklediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.