Kan donduran ifade: Kızımın akıl sağlığı iyi değildi, çileli hayattan kurtardım

Kızı Nihal A.'nın uzun yıllardır psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyleyen Kemal A. ifadesinde;

“10 yıldır çok defa tedavi gördü. Ancak tam olarak iyileşemedi. Kızım rahatsızlığı nedeniyle çok defa evden gitti. Bir kaç gün dışarıda benim nerede olduğunu bilmediğim yerlerde kaldı ve tekrar eve geldi. Bu davranışları ile çevrede bulunan insanların hayatını da çekilmez hale getirdi. Hatta iyi olacağı düşüncesiyle kızımı memleketime götürdüm ancak orada da aynı şekilde davrandı” dedi.

“20 EKİM'DE HASTANEYE YATIRDIK”

Kızının saldırgan davranışlarından dolayı 20 Ekim'de yeniden hastaneye yatırıldığını öne süren Kemal A. “Kızım hastanede yaklaşık 10 gün kaldı. Sonrasında tekrar eve getirdik. Ancak kızımın hastanede yatması da çok fayda etmedi agresif ve saldırgan davranışları devam etti” dedi.

“DÜKKAN SAHİBİNE KÜFÜR ETTİ”

Olay günü de alışverişe çıktıklarını anlatan Kemal A., “Alışveriş için gittiğimizde dükkan sahibine küfürlü hakaret etti. O olaydan sonra eve döndük. Daha sonra yatağında uyumakta olan kızımı yaşadığı bu çileli hayattan kurtarmak için tabancamla kafasına iki el ateş ettim” dedi.

Katil baba savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.