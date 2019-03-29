Kan donduran olay hastanede ortaya çıktı!

İnönü Mahallesi’nde yaşayan Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Osman Çınar K., dün evlerinde aniden fenalaşınca Torbalı’daki özel hastaneye kaldırıldı. Bitkin haldeki çocuğun yapılan muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğu belirlendi.

Uzun süre aç kaldığı tespit edilen Osman Çınar K., tedaviye alındı. Ancak, durumu ağır olan Osman Çınar K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞLERİNDE DE DARP İZLERİNE RASTLANDI

İşkence ve eziyete bağlı olarak aşırı kilo kaybından yaşamını yitirdiği belirtilen çocuğun evine giden jandarma ekipleri, Osman Çınar K.’nin kardeşi Ö.K. (3) ve ağabeyi Ş.Ç.K.’nin (9) de vücutlarında darp izlerine rastlandı. Jandarma, çocuklarına işkence ettiği ileri sürülen anne Ö.K.’yi gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ö.K., mahkemece tutuklanıp, Şakran Cezaevi’ne gönderildi. Ö.K.’nin eşi M.K.’nin de ‘uyuşturucu satmak’ suçundan bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

Osman Çınar K.’nin cenazesi bugün öğle Ayrancılar Camisi’nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığı’nda toprağa verildi. DHA