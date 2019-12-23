Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul güzerhahı ve geçeceği yerler…

Kanal İstanbul nereden geçiyor sorusu proje gündemde yer aldıkça merak edilyor. Proje kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması öngörülüyor.

KANAL İSTANBUL NERELERDEN GEÇİYOR?

Kanal İstanbul’un güzergahı Karadeniz kıyısındaki Karaburun’dan başlayacak, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt’tan geçip Marmara’ya Küçükçekmece’den bağlanacak.



ETRAFINDA BİNALAR OLACAK

Kanal İstanbul’un toplam alanı 26 bin hektar olacak. Yatay mimari ile sadece 4-5 katlı binalara izin verilecek alanda 500 bin kişilik nüfus planlanıyor.

Kanal İstanbul’dan kara yolu ve demir yoluyla oluşturulacak güzergahlar ise D-020 kara yolu geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), TCDD hızlı tren hattı geçişleri, Sazlıbosna kara yolu geçişi, KMO kesim-7 geçişi, TCDD Halkalı-Kapıkule konvansiyonel demir yolu hattı, Mahmutbey-Esenyurt metrosu, TEM otoyolu geçişi, Yenikapı-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu, D-100 kara yolu geçişi olarak planlandı.