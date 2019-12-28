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Kanal İstanbul’a ‘mezarlık’ itirazı

Kanal İstanbul’un yapılmasıyla Arnavutköy’e bağlı Baklalı Mahallesi sular altında kalacak. Mahalle sakinleri, yakınlarının bulunduğu mezarlığın taşınmasından endişe ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a neden karşı olduğunu 15 maddeyle açıklamış, projeden Arnavutköy’de 11 mezarlığın etkileneceği belirtmişti.

Sözcü İstanbul
14:48 -
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Kanal İstanbul’a ‘mezarlık’ itirazı

Arnavutköy'e bağlı Baklalı köyüne 2014 yılında Büyükşehir Yasası gereği mahalle statüsü verilmiş, Baklalı Mezarlığı da İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlanmıştı.

Baklalı sakinlerinden Yunus Uysal, “Atalarımızın yerinde rahatsız edilmesini, kaldırılmasını kim ister? Bunun olmasını istemeyiz. Aile büyüklerimizi kaybetmiş olacağız. Ziyaretini de yapamayacağız” diye konuştu.

Arnavutköy Baklalı Mezarlığı
FOTO: SÖZCÜ

PROJEYLE İLGİLİ BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

Baklalı sakinlerinden Ömer Özkaya, kendilerini ilgilendiren projeyle ilgili sadece basından bilgi alabildiklerini belirterek, “Bir sürü sakıncaları var. Hepimizin yakını orda gömülü. İstanbul ve bizim için iyi olacağını düşünmüyorum. Mezarlığı ben çok önemsemiyorum. Ama kanalı sorun olarak görüyor ve önemsiyorum” dedi.

Arnavutköy Baklalı Mezarlığı
FOTO: SÖZCÜ

“AYDINLANMAK İSTİYORUZ”

Ercüment Gülemek isimli bir başka vatandaş da “Kimse bize bilgi vermiyor. Mezarlığın taşınmasını kesinlikle istemiyoruz. Bütün akrabalarımız orada yan yana yatıyor. Kanal projesinde bize kimse bir şey sormadı. Atadan kalma yerlerimiz var. Bunlar ne olacak? Bu konuda aydınlanmak istiyoruz” diye konuştu.

aile istanbul Sözcü Yunus
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