Kanal İstanbul’da yeni polemik! İmamoğlu: Protokol hukuksuz çünkü…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin dev metropole vereceği zararları anlattığı basın toplantısında çarpıcı bir iddiada bulundu. İmamoğlu, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bakanlıklar arasında imzalanmış protokolün hukuksuz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* İBB ve ilgili bakanlıklar arasında hazırlanmış ve imza altına alınmış olan hukuksuz protokolden çekildik. Protokol hukuksuzdu, çünkü o dönem atanmış İBB Başkanı (Mevlüt Uysal) tarafından İBB Meclis kararı olmadan yetkisiz şekilde imzalanmıştı.

YETKİSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMIYOR

* 1 Ağustos 2018 tarihinde yangından mal kaçırırcasına ve meclis kararı alınmadan imzalanan protokol… 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin a bendi uyarınca yetkili organ kararı olmadan imzalandığı için zaten hukuken geçersizdir. Sakattır. Sonradan şekli şart tamamlamak için 12.10.2018 tarihinde meclis kararı alma yoluna gidilmiştir, ama, bu durum hukuksuzluğu ve yetkisizliği ortadan kaldırmıyor.

SAYIN BAKANIN DEMECİ BİLGİSİZLİK ÜRÜNÜDÜR

* Geçersiz bir protokolün meclis tarafından onaylanmış olması o protokolü geçerli kılmaz. Dolayısıyla hukuka aykırı bu işlemi geri almak benim yetkim dahilindedir. Ve bunun için meclis kararı gerekmez. Sayın bakanın dünkü demeci tümüyle bilgisizlik ürünüdür. Ayrıca protokolde çok sayıda hukuksuzluklar ve İBB adına çok sayıda maliyet üstlenmeleri de söz konusudur.