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Kanala düşen otomobilin üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi

Adana’da iki otomobilin karıştığı kazada, bir otomobil kanal içerisine düştü. Otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi araç üzerinden çaresizce kurtarılmayı beklerken aracın sürücüsü arkadaşını bırakıp arkasına bakmadan kaçtı. 

android-time 07:25
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Adana’da iki otomobilin karıştığı kazada, bir otomobil kanal içerisine düştü. Otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi araç üzerinden çaresizce kurtarılmayı beklerken aracın sürücüsü arkadaşını bırakıp arkasına bakmadan kaçtı. 

Kaza, Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 P 1344 plakalı otomobil ile Fatih Mustafa Aliravci yönetimindeki 01 BTU 76 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 P 1344 plakalı otomobil kanal içerisine düştü.

İHA

İHA

Arkadaşını araçta bırakıp kaçtı 

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 01 P 1344 plakalı otomobil sürücüsü kanal içerisine düşen aracından kurtuldu. Daha sonra sürücü yüzerek kanaldan çıktı. Ardından araçta bulunan arkadaşını umursamadan olay yerinden koşarak ayrıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.

İHA

İHA

Çaresizce otomobilin üstüne çıktı kurtarılmayı bekledi 

Kanal içerisine düşen otomobilden kurtulan Mehmet Çağrı Coşkun aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuleli vinç yardımıyla otomobilin tavanında bekleyen Coşkun'u kurtardı. Coşkun hafif yaralanırken tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

İHA

İHA

 

İHA

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Son güncelleme: android-time 07:4015.01.2019
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