Kancaya asılan kasap çırağı taklaya geldi

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir kasap dükkanında çalışan İsmail Kayabaşı, televizyondan gördüğü akrobasi hareketlerini denemek istedi. Kasaptaki et kancalarına asılarak havada takla atan Kayabaşı’nın son denemesi hayatına mal oluyordu.

YERE ÇAKILINCA ŞOKA GİRDİ

Normalde iki kancaya asılarak havadan takla atan 15 yaşındaki genç, bu kez tek kancada deneme yapınca kafa üstü düştü. Düşmenin etkisiyle kolu ve ayağı incinen genç bir süre düştüğü yerden kalkamadı. Kasapta çalışan amcasının yardımıyla kendisine gelen genç, bir bardak su içerek düşmenin şokunu atlattı. (İHA)

15 yaşındaki İsmail’in asıldığı kancadan yere düştüğü anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.