Kani Beko’dan asgari ücret açıklaması!

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu adına konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bütçeye ‘hayır' diyeceklerini vurguladı.

“50 MİLYON KİŞİ OLARAK HESAPLANMALI”

Asgari ücret hesaplamalarının Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kriterlerine uymadığını belirten ve gerçek rakamların hesaplanmasını isteyen Beko, “Asgari ücretle 10 milyona yakın kardeşimiz çalışıyor. 10 milyona yakın işçi kardeşlerimizin ailelerini de katacak olursanız en az 50 milyona yakın insan var. Bu aileler bizlerden insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek, hak ettikleri bir maaş bekliyorlar” dedi.

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İşçiye ayrı, memura ayrı asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını ifade eden Beko, “Memurlara 3.340 lira asgari ücret veriyorsunuz. Yani ben “Memurlar çok asgari ücret alıyor” demiyorum ama işçilere neden 2.020 lira veriyorsunuz? Burada tek asgari ücret olması gerekir” açıklamalarını yaptı.

“KARARI VERENLERİN VİCDANLI OLMASINI BEKLİYORUM”

Sarayın 1 dakikalık giderinin asgari ücretlinin 1 aylık maaşı olduğunu ifade eden CHP'li Beko, şunları dile getirdi:

*Sarayın bir dakikalık gideri 2.020 TL ama 2.020 TL’yi alabilmek için asgari ücretli işçi kardeşlerimiz tam bir ay çalışmaktadır. Türkiye’de Cumhurbaşkanının maaşı asgari ücretli çalışan işçinin tam 30 katı.

*İzmir'de, İstanbul’da, Ankara’da yapmış olduğum kahve toplantılarında, asgari ücretli çalışan işçi arkadaşlarıma bir ay içinde nasıl geçineceklerini sordum. İşçilerin hazırlamış olduğu örnek tablo; aylık giderleri: Kira 1.250 TL, elektrik 125 TL, su 100 TL, doğal gaz 400 TL, ulaşım 200 TL, mutfak 750 TL, eğitim 400 TL, sağlık yok. Neden yok?

*Asgari ücretli çalışan arkadaşlarımızın hasta olma hakları da yok. Sosyal etkinlik yok, çay-kahve yok; toplamına baktığınızda 3.225 TL, asgari ücret 2.020 TL. Kasım 2019 açlık sınırı 2.102 TL, yoksulluk sınırı ise 6.849 TL olmuştur.

*Asgari ücret kararını verenlerin adil ve vicdanlı olmasını bekliyorum. Bununla birlikte, Hollanda’da asgari ücretle çalışan işçilerin oranı yüzde 3, İspanya’da yüzde 1, Belçika’da yüzde 0, Yunanistan’da yüzde 7.7, Fransa’da yüzde 8.4, Türkiye’de ise yüzde 43 yani ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor ve maalesef açlık sınırı altında yaşıyor.”