Kanserli çocuklara umut için de koştular

5500 KANSER HASTASI ÇOCUK VAR

Türkiye'de bu yıl itibarıyla 0-17 yaş aralığında toplam 5500 kanser hastası çocuk var. Ve ne yazık ki hala hastanelerin pek çoğunda bu çocukların ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmiş özel alanlar yok.

Çoğu zaman neredeyse bir yıla uzayan tedavi süreçlerinde anneler hastanede evlatlarına kısıtlı koşullarda da olsa refakat edebiliyor… fakat özellikle imkanı olmayan ailelerde babalar, bu zorlu süreci koridorlarda, sandalye tepelerinde ya da biraz şanslılarsa arabalarında uyuyarak geçiriyorlar…

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı KAÇUV, işte bu sıkıntılara bir çözüm bulmak amacıyla 2000 yılında Cerrahpaşa Hematoloji Onkoloji Bölüm Başkanı Profesör İnci Yıldız'ın girişimi ile kurulmuş.

Çocukluk çağı kanserleri ile mücadele eden ailelerin çaresizliğini gören İnci Hoca, meslektaşları ve anne babalarla bu yola çıkmış.



OYUN ODALARI, HASTANE SINIFLARI, AİLE EVLERİ

Önce, hastanelerde Oyun Odaları kurmaya başlamışlar.

Gönüllüler bu odalarda, kanser tedavisi gören çocuklara “Oyun Benim İlacım” “Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada” başlıklı “oyunla öğrenme” projeleri gerçekleştiriyor.

Aynı anda anne babalara da terapi destek oyunları uygulanıyor.

Toplam 5 Oyun Odasının ‘si İzmir'de, 3'ü İstanbul'da.

KAÇUV'un bir de “Hastane Sınıfları” var.

İstanbul'daki 2 hastanede hayata geçen bu sınıflarda kanser hastası çocuklar MEB'nın atadığı öğretmenlerle ders görüyor, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sürdürmeye çalışıyor, hatta sınıf geçiyor, karne alıyor.

25 kişilik uzman kadronun görev yaptığı KAÇUV'un en kapsamlı projesi ise kanser hastası çocuklarına şifa arayan ailelere konaklama hizmeti veren Aile Evleri.



700 AİLEYE KANSER SÜRECİNDE KONAKLAMA DESTEĞİ

İlki Cerrahpaşa'nın hemen yanında bulunan Aile Evi'nde kalan 14 aileye sadece barınma değil, yemek, ulaşım hatta zaman zaman ilaç desteği veriliyor.

Bugüne kadar bu Aile Evinde, devlet hastanelerindeki hekimlerin bizzat arayarak bildirdiği, gerçekten dezavantajlı 700 aile hizmet almış. Van, Batman, Diyarbakır, Çorum, Edirne, Antep, Çanakkale… her yerden gelen aileler.



Çok hazin hikayeler olduğu kadar, çok umutlu olaylar da yaşanmış.

Mesela Sivas'tan gelen bir çocuk lise sınavlarına kanserle mücadele ederken bu evde hazırlanmış, şimdi Sivas'ta Anadolu Lisesi okuyor. Batman'dan gelen bir başka çocuk ise üniversite sınavını bu evde kazanmış, şimdi Ağrı Üniversitesi'nde öğrenci.

2012'den beri KAÇUV'un yöneticiliğini yürüten Füsun Aymergen “en küçük hastamız 3 aylık bir bebekti, neyse ki 6 aylık tedavisi başarıyla tamamlandı, şimdi 3 yaşında” diye anlatıyor…

2. AİLE EVİ PENDİK'TE KURULACAK

KAÇUV şimdi Aile Evleri'nin ikincisini Pendik'te kurmak için kolları sıvamış. Pendik'te satın aldıkları arazide 22 odalı bir binanın kaba inşaatını bağışlarla sağlanan 2 milyon TL ile tamamlamışlar.

KAÇUV'un 200 “Umut Elçisi” Antalya Maratonu Runatolia'da bu Aile Evi'ni bitirmek üzere, kalan bütçeyi toplamak için koştular.

KAÇUV'un 2. Aile Evi 2019 yıl sonuna yetişecek…