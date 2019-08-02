Kapadokya hangi ilde? Ürgüp, Göreme hangi şehirde? Hadi ipucu sorusu cevabı…

Hadi’nin yarışma senaslarından önce Instagram üzerinden ipucu sorusu yayınlanıyor ve oyuncular bu ipuçları sayesinde yarışma anında büyük avantaj sağlıyor. Bugünkü ipucu sorusunda Kapadokya, Ürgüp ve Göreme bölgelerinin hangi şehirde olduğu soruldu.

KAPADOKYA HANGİ ŞEHİRDE?

Kapadokya Nevşehir’de yer almakta. Kapadokya, (Kappadokia) 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedir. İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler’in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler, bölgeyi Roma İmparatorluğu’nun baskısından kaçan Hristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.