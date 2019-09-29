Kapağı bile açılmadı

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi yaklaşık 2 yıl önce 8 Ekim 2017 günü TBMM’ye bir kanun teklifi verdi. Teklif ile, İstanbul’da acilen deprem toplanma alanları belirlenmesi ve bu alanların, imar değişiklikleri ile satılamaması öngörüldü. Teklifin gerekçesinde, mevcut deprem toplanma alanlarına AVM, rezidans ve gökdelenler yapıldığı belirtildi. Aradan 2 yıl geçti ama kapağı bile açılmayan teklif halen TBMM komisyonunda bekliyor.

Teklif ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından meydan, park, çocuk bahçesi ve yeşil alanların yanı sıra, özel kişilere ait boş arsa ve arazilerin de kamulaştırılıp, deprem toplanma alanı olarak ilan edilmesi öngörüldü. Bu alanların tapuya “Deprem Toplanma Alanı” olarak tescil edilip, imar değişikliği ile satışının yapılamayacağı şerhinin düşülmesi de istendi.

HİÇ ELE ALINMADI

Kanun teklifi aradan 2 yıl geçmesi ve 1 Ekim 2018 günü yenilenmesine rağmen ele alınmadı. Teklif, Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda bekliyor. CHP’li Hamzaçebi teklifi konusunda, “Deprem gerçeği, bu korkuyu hissetmeyince akıllara gelmiyor. Toplanma alanları konusundaki yasa teklifim, 2 yıldır komisyonda görüşülmedi” dedi.

Hamzaçebi ilk olarak 8 Ekim 2017’de verdiği yasa teklifini 26. dönem sona erip genel seçimler yapılınca, 27. dönemde ve 1 Ekim 2018 günü yenilemişti. Ancak teklif halen komisyonda bekletiliyor. “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda” değişiklik öngören yasa teklifinin gerekçesinde de şöyle deniliyor:

“Deprem sonrasında vatandaşlarımızın toplanabileceği güvenli alanların belirlenmesi, depreme karşı alınacak tedbirler arasında kritik bir öneme sahiptir. Deprem sonrasında vatandaşların güvenli şekilde toplanmasının yanı sıra yaralıların tedavisi, geçici barınma, yardım dağıtımı, hasar tespit çalışmaları gibi afetle ilgili konularda ihtiyaç duyulacak bilgilerin en kısa sürede aktarılması ve gerekli eşgüdümün etkin şekilde sağlanması, toplanma alanları sayesinde mümkün olacaktır.”